Die Kaution für den ehemaligen Chef des Obersten Gerichtshofs wurde um 20 Millionen Hrywnja reduziert

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Kaution für den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knjasjew, herabgesetzt. Dies geht aus dem Tenor der Entscheidung des Gerichts hervor, die im Einheitlichen Staatlichen Register der Gerichtsentscheidungen veröffentlicht wurde.

In dem Dokument heißt es, dass das Oberste Anti-Korruptionsgericht am 31. August dem Antrag des Anwalts teilweise stattgegeben und die Höhe der Kaution für Knjasjew von 75 Millionen Hrywnja auf 55 Millionen Hrywnja reduziert hat.

Der vollständige Text des Urteils soll heute, am 5. September, um 17:00 Uhr bekannt gegeben werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros am 15. Mai den Leiter des Obersten Gerichtshofs Wsewolod Knjasjew wegen einer Bestechung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar festgenommen haben. Die Gesetzeshüter beschlagnahmten einen Teil des Geldes bei ihm zu Hause und einen weiteren Teil in seinem Büro. am 18. Mai wurde Knjasjew bis zum 14. Juli verhaftet. Danach wurde seine Inhaftierung verlängert.