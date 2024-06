In Kiew und 11 Regionen ist der Strom ausgefallen - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die zentralen und nördlichen Regionen leiden unter schlechtem Wetter, während die südlichen und östlichen Regionen unter dem russischen Beschuss leiden.

Seit Mittwochmorgen sind in der Ukraine 727 Ortschaften in 11 Regionen aufgrund von schlechtem Wetter, technischen Störungen und russischem Beschuss ohne Strom. Auch in Kiew gibt es einen Stromausfall, teilte Ukrenergo am 12. Juni mit.

„Aufgrund der Wetterbedingungen sind 237 Siedlungen in den Regionen Schytomyr, Kyjw, Sumy, Chmelnyzkyj, Tscherkassy, Tschernihiw und in Kyjw seit heute Morgen ohne Strom“, so der Bericht.

Aus anderen Gründen ohne Stromversorgung 490 Siedlungen. Vor allem in den Regionen Donezk, Poltawa, Charkiw und Cherson gibt es aufgrund von Kampfhandlungen neue Stromausfälle. Und aus technischen Gründen gibt es einen Stromausfall in der Region Mykolajiw.

Ukrenergo erinnerte daran, dass heute die Oblenergos in der gesamten Ukraine stündliche Abschaltungen von 15:00 bis 23:00 Uhr vornehmen werden.

Die Ukraine importiert heute eine Rekordmenge an Strom aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Moldawien in Höhe von insgesamt 29796 MWh, wobei die maximale Kapazität in einigen Stunden bis zu 1689 MW beträgt.

Es werden keine Exporte getätigt oder geplant.

Zur Erinnerung: Stromingenieure sagen voraus, dass der Juli die schwierigste Zeit für das Energiesystem der Ukraine sein wird. Zu dieser Zeit werden die Kernkraftwerke planmäßig repariert.