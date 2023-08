In Kiew und einer Reihe von Regionen herrscht Luftalarm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einer Reihe von östlichen und nördlichen Regionen sowie in der Stadt Kiew und in der Region Odessa wurde in der Nacht zum Montag, den 14. August, Luftalarm ausgerufen. Der Grund dafür war die Bewegung feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge und ballistische Bedrohung.

„Östliche, nördliche Regionen – ballistische Bedrohung!“ – teilte die Luftwaffe in einer Erklärung mit.

Sie fügte hinzu, dass in der Region Odessa wegen der Gefahr des Einsatzes von Kampfdrohnen Alarm ausgerufen worden sei.

Unterdessen berichten lokale Medien, dass in Odessa Explosionen zu hören sind, die Luftabwehr ist im Einsatz.

Heute Nacht wurde die gesamte östliche Hälfte der Ukraine wegen der Bedrohung durch Marschflugkörper in Luftalarm versetzt.