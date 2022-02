Die Kohlebestände in den Wärmekraftwerken sind wieder angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kohlevorräte in den Lagern der Wärmekraftwerke stiegen im Laufe der Woche um 8,6 % und beliefen sich am 7. Februar auf 713 700 Tonnen, so die Daten von Ukrenergo.

Davon Gaskohle – 647,7 Tausend Tonnen, Anthrazit – 66 Tausend Tonnen.

Eine Woche zuvor hatten die Wärmekraftwerke 657,2 Tausend Tonnen Kohle in ihren Lagern. In der letzten Januarwoche sanken die Kohlereserven in den Lagern der Wärmekraftwerke zum ersten Mal seit einigen Monaten.

Den Angaben zufolge können 20 Blöcke von Wärmekraftwerken und KWK-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 5,1 GW aufgrund von Brennstoffmangel nicht betrieben werden.

Das Wärmekraftwerk produzierte zwischen dem 31. Januar und dem 7. Februar 100,4 Mio. kWh Strom, das sind 21,3 % weniger als in der Vorwoche. Das Wärmekraftwerk hat einen Anteil von 20 % an der Lastdeckung.

Die ukrainischen Bergleute förderten im Januar 2,534 Mio. t Kohle, 4,7 % mehr als geplant…