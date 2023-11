Ein Kontrollpunkt an der Grenze zu Polen wird den ganzen Tag nicht funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kontrollpunkt Ugriniv – Dolgobychiv wird am Dienstag, den 28. November, aufgrund von Stromausfällen während der Reparaturarbeiten der polnischen Seite vorübergehend nicht funktionieren. Darüber berichtete der Pressedienst des Lemberger Zolls in Facebook.

„Nach Informationen des Lubliner Dienstes Abteilung für Grenzübergänge Republik Polen, im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten durch die polnische Seite, 28.11.2023 am internationalen Kontrollpunkt für den Straßenverkehr Ugrinov – Dolgobychiv wird ein vorübergehender Stromausfall sein“, lautet die Nachricht.

Während dieser Stunden wird es keinen Strom geben:

ab 10 Uhr für die nächsten drei Stunden;

eine Stunde Pause;

ab 14 Uhr für drei Stunden.

Die Reparaturarbeiten werden ungefähr bis 17:00 Uhr am 28. November dauern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit dem 6. November der LKW-Verkehr an den Kontrollpunkten Krakivets-Korcheva, Rawa-Russkaya-Grebenne und Yahodin-Dorogusk an der ukrainisch-polnischen Grenze durch den Streik behindert wird. Tausende von Lastwagen stehen in der Schlange. am 23. November blockierten die Streikenden den vierten Kontrollpunkt – Sheginy – für Lastwagen. Polnische Spediteure fordern die Aufhebung der visafreien Transportzone für die Ukraine.

Polnische Landwirte, die sich der Blockade der Spediteure an der Grenze zur Ukraine angeschlossen haben, planen, ihren Protest bis zum 3. Januar zu verlängern. Bis heute sind bereits zwei ukrainische Fahrer beim Warten auf den Grenzübertritt in Polen ums Leben gekommen.