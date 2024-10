Die Kriegsverbrecher, die einen Zivilisten in Isjum gefoltert haben, sind identifiziert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verdächtigen schlugen und folterten den Häftling und versuchten, Informationen über die Einsatzorte der ukrainischen Streitkräfte und die ihm bekannte Ausrüstung zu erhalten. Der Mann starb an den zugefügten Schlägen.

Drei Eindringlinge wurden in Abwesenheit über den Verdacht der Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges informiert, die mit einem vorsätzlichen Mord verbunden ist und von einer Gruppe von Personen im Voraus konspirativ begangen wurde. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 28. Oktober.

Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen Soldaten der VCh Nr. 61899 der 27. separaten motorisierten Schützenbrigade sowie um zwei Kämpfer der so genannten Volksrepublik Luhansk.

Den Ermittlungen zufolge haben die Verdächtigen während der Besetzung der Stadt Isjum die Zivilbevölkerung misshandelt.

„Im Mai 2022 nahmen sie einen 57-jährigen Mann wegen seiner pro-ukrainischen Haltung fest. Die Eindringlinge kamen in zwei Autos zu seinem Haus. Sie zerrten den Mann gewaltsam in das Auto, fesselten seine Hände, zogen ihm einen Sack über den Kopf und brachten ihn in den Folterraum“, heißt es in der Nachricht.

Die Verdächtigen schlugen den Häftling, folterten ihn und versuchten, Informationen über ihm bekannte Einsatzorte der Streitkräfte der Ukraine und Ausrüstung zu erhalten. Der Mann starb an den Folgen der Schläge, die ihm zugefügt wurden. Anwohner begruben ihn unter der Nummer 311 an der Stelle des Massengrabes in Isjum.

Die Frage, ob die Verdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben sind, wird derzeit geklärt.

