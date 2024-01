In Krywyj Rih hat ein Mann einen Granatwerfer in ein mehrstöckiges Gebäude gefeuert - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Krywyj Rih gab es am Morgen des 25. Dezember eine Explosion. Die Ursache dafür war ein Schuss aus einem Granatwerfer in einem mehrstöckigen Gebäude, berichtete First Krywyj Rih.

Augenzeugen zufolge wurden die Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes im Stadtteil Ternovsky von Krywyj Rih gegen 5:00 Uhr von einer Explosion geweckt. Nach vorläufigen Informationen schoss ein unbekannter Mann mit einem Handgranatwerfer auf das Haus.

„Zu diesem Zeitpunkt befand sich in der Wohnung eine junge Frau mit einem kleinen Kind, einem Jungen von einem Jahr. Die Menschen wurden nicht verletzt“, schreiben die Journalisten.

Vor Ort sind Strafverfolgungsbehörden im Einsatz.

Wir werden daran erinnern, dass Ende Dezember in Dnipro ein Mann gedroht hat, eine Granate in dem Haus zu zünden, in dem sich zwei Kinder aufhielten. In der Stadt Obuchiw in der Region Kiew ließ ein 15-jähriger Jugendlicher eine Granate im Eingang explodieren.