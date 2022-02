Kuleba und Borrel sprachen über die Besuche von Macron

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba führte am Mittwoch, den 9. Februar, ein Telefongespräch mit dem Chef der Diplomatie der Europäischen Union, Josep Borrel. Dies teilte der heimische Außenminister auf Twitter mit.

„Ich hatte ein Telefongespräch mit dem Leiter der EU-Diplomatie, Josep Borrel. Abgestimmte Positionen nach seinem Besuch in den USA, Gespräche in der EU und Diskussionen über die Besuche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau und Kiew“, heißt es in der Erklärung.

Laut Kuleba bleibt der Grundsatz „keine Entscheidungen zur Ukraine ohne die Ukraine“ unverändert…