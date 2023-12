Kyivstar hat den 4G-Zugang in einer Reihe von Regionen wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kyivstar hat den Zugang zum mobilen 4G/LTE-Internet in einer Reihe von Regionen der Ukraine wieder aufgenommen. Dies gab das Unternehmen am Freitag, den 15. Dezember bekannt.

„Endlich können wir sagen, dass LTE in einer Reihe von Gebieten funktioniert! Die Verbindung ist also noch im Gange. Angesichts der Gefahr können wir noch keine genauen Standorte nennen. Aber wenn Sie ein leuchtendes 4G- oder LTE-Zeichen neben der Aufschrift Kyivstar sehen, dann ist das so“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass es im Laufe des vergangenen Tages gelungen ist, den Dienst für internationales Sprachroaming wiederherzustellen, das Problem der abgebrochenen Anrufe zu beseitigen und die Kommunikation in Kiew zu stabilisieren.

Auch die Spezialisten des Unternehmens haben den Service des Heim-Internets zu fast 100% wiederhergestellt.

Von den Mobilfunk-Basisstationen, die sich in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet befinden, funktionieren jetzt mehr als 95%.

„Heute fahren wir damit fort, die Datendienste wiederherzustellen. Allmählich, aber zuversichtlich. Wie es die Sicherheit erfordert“, fügte Kyivstar hinzu.

Erinnern Sie sich, am 13. Dezember übernahmen russische Hacker der Gruppe Solntsepek die Verantwortung für den Cyberangriff auf Kyivstar und behaupteten die Zerstörung von „10 Tausend Computern, mehr als 4 Tausend Servern“. Kyivstar wiederum dementierte die Aussagen der russischen Hacker.

Erinnern Sie sich, am Abend des 13. Dezember kündigte Kyivstar die Aufnahme der Sprachkommunikation an.