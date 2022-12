Die Leiche eines Mannes wurde am Ufer eines Flusses an der Grenze zu Rumänien gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Leiche eines Mannes wurde am Ufer des Flusses Theiß an der Grenze zu Rumänien gefunden. Es wurden keine Dokumente bei ihm gefunden. Dies meldete der staatliche Grenzdienst am 15. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass rumänische Grenzschutzbeamte den Fund der Leiche von ihrer Seite der Grenze aus gemeldet haben. Der tote Mann wurde gestern Morgen gefunden. Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um den Ertrunkenen zu identifizieren.

Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine ist dies der zwölfte Fall einer männlichen Leiche, die am ukrainisch-rumänischen Flussabschnitt der Grenze seit Beginn des Krieges gefunden wurde, wo die Grenzschützer weitere Versuche verzeichneten, die Staatsgrenze zu verletzen.

„Wir fordern alle, die das Territorium der Ukraine illegal verlassen wollen, dringend auf, ihr Leben und ihre Gesundheit nicht zu riskieren und sich über die Gefahr des Tauchens in das kalte Wasser der vollen Gewässer zu informieren. Die Theiß, an der die Grenze zu den Nachbarländern Rumänien und Ungarn im Zuständigkeitsbereich der Grenzschutzeinheit Mukachevo verläuft, ist an manchen Stellen 2,5 Meter tief und 80 Meter breit“, heißt es in der Erklärung.