Der lettische Präsident erzählt, wie er den Beschuss von Kiew überlebte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der lettische Präsident Edgars Rinkevics wurde Zeuge eines massiven russischen Drohnenangriffs auf die Ukraine und verbrachte sechs Stunden in einem Bunker in Kiew. Das sagte er auf einer Pressekonferenz von Grain from Ukraine.

„Wir waren heute Zeuge des größten Drohnenangriffs der Russen auf Kiew. Ich hatte die Gelegenheit, sechs Stunden lang in dem Bunker zu bleiben. Und neben mir war der Ministerpräsident von Litauen“, sagte der lettische Präsident.

Ihm zufolge hat Russland mit dem Beschuss der Ukraine in der Nacht zum 25. November sein Ziel nicht erreicht, aber dieser Angriff zeige, dass die westlichen Verbündeten „alles tun sollten, um die Ukraine mit mehr Luftabwehr, Munition und militärischer Ausrüstung zu versorgen“.

Wir erinnern uns, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht des 25. November Kiew massiv mit Drohnen angegriffen haben. Durch herabfallende Trümmer gibt es Zerstörungen und Opfer in einer Reihe von Stadtteilen. Die Militärverwaltung der Stadt Kiew hat ein Foto von den Folgen veröffentlicht.

Nach Angaben der Luftwaffe hat die Luftabwehr heute 74 von 75 feindlichen „Shaheds“ zerstört, die auf die Ukraine abgefeuert wurden.