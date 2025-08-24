Die Luftverteidigung hat in der Nacht zum Sonntag Dutzende von "Schahedin"-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dutzende russische Drohnen wurden in den nördlichen, östlichen und südlichen Regionen abgeschossen/unterdrückt.

In der Nacht zum Sonntag haben russische Aggressoren eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M und 72 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die Luftabwehr und die elektronische Kriegsführung haben 48 feindliche Ziele neutralisiert, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 24. August mit.

Es wird angegeben, dass die Russen mit Raketen aus der Gegend von Taganrog und mit Drohnen aus den Richtungen Kursk, Millerowo und Primorsko-Achtarsk angegriffen haben.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

„Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 08:30 Uhr 48 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen im Norden, Osten und Süden des Landes abgeschossen“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig wurden an 10 Orten Raketentreffer und 24 UAVs registriert.