Die Luftwaffe hat vor einer Bedrohung durch Raketen vom Meer aus gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den südlichen Regionen der Ukraine wurde aufgrund einer Raketendrohung am Sonntag, den 28. Januar, Luftalarm ausgerufen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Warnung gilt für die Regionen Mykolajiw, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson.

Air Force of the Armed Forces of Ukrainekraine/ Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [28.01.2024 12:26]

„Bedrohung durch Raketenabschüsse aus den Gewässern des Asowschen Meeres! Ignorieren Sie die Luftalarmsignale nicht!“, heißt es in der Nachricht.

Wenig später wurde der Abschuss eines Marschflugkörpers in Richtung der Region Kirowohrad bekannt, der jedoch nach einiger Zeit seine Richtung zum Dnjepr änderte.

Die Verteidigungskräfte der Südukraine berichteten ihrerseits, dass die Russen die Zahl der Raketenwerfer im Schwarzen Meer auf vier erhöht haben – zwei über und zwei unter Wasser. Ihre Gesamtsalve von Kalibr kann 24 Raketen erreichen.

„Der Feind stoppt die Manöver des Schiffsverbands nicht und erhöht systematisch den Spannungsgrad. Im Schwarzen Meer wurde die Schiffsgruppierung erneut auf 11 Einheiten aufgestockt und Raketenträger in den Kampfeinsatz gebracht. Das Niveau der Bedrohung durch Raketen ist extrem hoch“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor war am Sonntag bekannt geworden, dass die Russen zwei U-Boote ins Schwarze Meer zurückgezogen haben, die Träger von Kalibr-Marschflugkörpern sind.