Die Luftwaffe schoss in der Nacht einen Marschflugkörper und 4 Shaheds ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 31. Mai hat die russische Armee die Ukraine mit Raketen und Shaheds angegriffen. Ein Marschflugkörper wurde über der Region Kiew abgeschossen. Vier Shaheeds wurden ebenfalls abgeschossen, teilte die Luftwaffe mit

In der Nacht zum 31. Mai haben die Luftverteidigungskräfte vier Shaheds in den Regionen Kiew, Saporischschja und Dnipro sowie einen Iskander-K-Marschflugkörper in der Region Kiew zerstört.

Dies gab der Kommandeur der Luftwaffe, Mykola Oleshchuk, am Morgen des 31. Mai bekannt.

Ihm zufolge haben die Russen in der Nacht zum 31. Mai angegriffen:

Charkiw mit fünf S-300/S-400 Flugabwehrlenkraketen aus der Region Belgorod.