Macron sagt, wann er in die Ukraine kommen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron beabsichtigt, mit konkreten Vorschlägen und Entscheidungen in die Ukraine zu kommen. Das sagte er am Vortag in einem Interview mit ukrainischen Journalisten.

„Ich sage Ihnen aufrichtig – ich werde definitiv kommen. Ich habe die Regel, dass mein Besuch so nützlich wie möglich für die Ukraine sein soll. Das haben wir immer mit Präsident Selenskyj vereinbart und getan… Ich werde mit konkreten Vorschlägen und Lösungen in die Ukraine kommen“, sagte er.

Macron fügte hinzu, dass seine „physische Ankunft“ in der Ukraine eine starke Botschaft und neue Bereiche der Zusammenarbeit bedeuten wird.

Zuvor war bekannt geworden, dass Emmanuel Macron seinen Besuch in der Ukraine bereits dreimal verschoben hat. Nun soll er in den kommenden Wochen stattfinden.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 10. März ein Telefongespräch mit Macron geführt hat. Die Staatsoberhäupter sprachen unter anderem über ihr bevorstehendes Treffen in der Ukraine.