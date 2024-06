Macron und Selenskyj unterzeichneten Vereinbarungen zur Finanzierung der kritischen Infrastruktur der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während ihres Treffens in Paris am 7. Juni unterzeichneten die Präsidenten der Ukraine und Frankreichs, Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron, Vereinbarungen über die Unterstützung bei der Wiederherstellung der kritischen Infrastrukturen der Ukraine. Frankreich wird 200 Millionen Euro für Unternehmen bereitstellen, die in die Wiederherstellung der kritischen Infrastruktur der Ukraine investieren werden.

Dies sagte Macron während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Ukraine in Paris.

Laut dem französischen Präsidenten haben die Delegationen von Kiew und Paris „beschlossen, dass neue Instrumente geschaffen werden, um den Prozess des Wiederaufbaus der Ukraine zu begleiten“.

„Es wurde ein Abkommen über einen Fonds in Höhe von 200 Millionen Euro unterzeichnet, der für Unternehmen bestimmt ist, die in die kritische Infrastruktur der Ukraine investieren, um sie wiederherzustellen. Wir haben auch beschlossen, dass 60 Millionen Euro aus diesem Fonds für den Energiesektor und seine Prioritäten bestimmt sind“, sagte Macron.

Am 6. Juni treffen Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau in Frankreich ein, um den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie zu begehen.

Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Am 7. Juni spricht er vor der französischen Nationalversammlung und trifft sich mit Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden.