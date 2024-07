Ein Mann, der eine Granate in einen Innenhof in der Region Lwiw geworfen hat, ist festgenommen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Polizei hat einen 50-jährigen Einwohner von Lwiw festgenommen; die Gesetzeshüter untersuchen derzeit die Motive für die Tat des Mannes.

Die Polizei hat einen 50-jährigen Einwohner von Lwiw festgenommen, der verdächtigt wird, eine Granate in den Hof eines Privathauses im Bezirk Chervonohradsky der Region geworfen zu haben. Darüber berichtet die Kommunikationsabteilung der Hauptabteilung der nationalen Polizei im Gebiet Lwiw.

„Die Nachricht über die Explosion auf dem Gelände eines Privathauses in einem der Dörfer des Bezirks Chervonogradsky wurde am 16. Juli um 13:15 Uhr empfangen. Nach Angaben des Antragstellers hat eine unbekannte Person eine Granate in den Hof geworfen und ist mit einem Auto geflohen“, so die Gesetzeshüter.

Bei der Explosion wurde niemand verletzt, aber der Zaun des Hauses wurde beschädigt.

Wegen des Verdachts, diese Straftat begangen zu haben, hat die Polizei einen 50-jährigen Einwohner von Lwiw festgenommen. Zurzeit werden die Motive des Mannes für seine Taten geklärt.

Aufgrund dieser Tatsache wurde ein Strafverfahren wegen Rowdytums (Teil 4 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat in Luzk ein unbekannter Mann aus dem Fenster seines Autos eine Granate auf Menschen geworfen. Fünf Menschen sind bekanntlich verletzt worden.