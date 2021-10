Ein Mann starb unter den Rädern eines Zuges in Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Odessa verletzte ein Personenzug einen Mann tödlich, der auf den Gleisen am Bahnhof von Odessa saß. Dies teilte die Hauptabteilung der Nationalen Polizei in der Region Odessa am Dienstag, 5. Oktober, mit.

Wie die Polizei erfuhr, bemerkte der Lokführer einen Mann, der auf den Gleisen saß, und gab ihm ein akustisches Signal für einen herannahenden Zug. Der Mann reagierte jedoch nicht.

Der Fahrer musste scharf bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Eine Ermittlungsgruppe der Territorialpolizei war am Tatort tätig. Die Identität des Verstorbenen ist geklärt. Die Frage der Eintragung von Informationen in das Einheitliche Register für Ermittlungsverfahren gemäß Artikel 115 Teil 1 „Vorsätzlicher Mord“ des Strafgesetzbuchs der Ukraine mit dem Vermerk „Unfall“ wird derzeit geklärt.

Augenzeugen zufolge wurde der Mann von dem Zug Odessa-Uzhgorod tödlich verletzt.

Zuvor war in der Stadt Belgorod-Dnistrovsky im Gebiet Odessa ein Mann gestorben, nachdem er sich vor einem elektrischen Zug auf die Gleise gelegt hatte.