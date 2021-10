Mann aus Transkarpatien verdächtigt, Pflegetochter ermordet zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Polizei in Transkarpatien hat einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an seiner Pflegetochter festgenommen. Dies teilte die Nationale Polizei am Sonntag, 3. Oktober, mit.

Der Vorfall ereignete sich in dem Dorf Palad-Komarivtsi im Bezirk Uzhhorod. Heute Morgen erhielt die Polizei Informationen über den Tod eines Kindes in dem Ort.

„Der 34-jährige Beschwerdeführer gab zu, seine 10-jährige Pflegetochter in der vergangenen Nacht in betrunkenem Zustand geschlagen zu haben. Am Morgen fand er das Kind ohne Lebenszeichen auf dem Bett“, heißt es in der Erklärung.

Die Leitung der nationalen Polizeidirektion in der Region Zakarpattia, Ermittler und Experten der regionalen Polizei wurden an den Ort des Geschehens entsandt. Die erforderlichen ersten Ermittlungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Die Leiche des Kindes ist zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt worden.

Die Ermittler bereiten Materialien vor, um den Inhaftierten wegen des Verdachts des Mordes an einem Kleinkind (Teil 2 von Artikel 115 des ukrainischen Strafgesetzbuches) anzuzeigen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von 10 bis 15 Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe.