Ein Mann wurde bei einem nächtlichen Angriff in der Region Cherson getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober ist im Bezirk Beryslawsky von Cherson ein Mann gestorben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Sergey Prokudin, mit.

„In der Nacht haben Angreifer einen 63-jährigen Mann in Novoberislav getötet. Auf das Dorf warf der Feind 6 gelenkte Luftbomben ab. Dazu setzte er drei SU-34-Flugzeuge ein. Wir haben eine schwer verletzte Frau in Blagoweschtschenskoje. Es gibt Zerstörungen von Wohnungen und Bildungseinrichtungen. So war die Nacht in der Region Cherson“, erklärte Prokudin.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 17. Oktober vom Flugzeug aus den Bezirk Beryslawsky der Region Cherson beschossen und das Krankenhaus erreichten.