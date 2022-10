In Mariupol wurde ein Konvoi mit russischer Ausrüstung gesichtet - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bewohner der vorübergehend besetzten Stadt Mariupol bemerkten am Freitag, den 14. Oktober, eine Kolonne mit militärischer Ausrüstung der Invasoren, die sich in Richtung Rozovka, Region Saporischschja, bewegte. Dies berichtete ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, in seinem Telegramm-Kanal am Samstag, den 15. Oktober.

„Der Konvoi der Ausrüstung von gestern. Die Ausrüstung kam von der Seite von Novoazovsk und durch die Stadt – nach Rozovka“, sagte der Beamte.

Ihm zufolge bemerkten die Anwohner in Sladkovodnoye auch eine große Ansammlung von feindlichen Truppen.

Die russischen Eindringlinge richten sich in Schulen ein und versuchen auch, ihre Ausrüstung näher an Wohnhäusern zu platzieren“, fügte er hinzu.

„Hauptsächlich Kadyrowiten, aber es gab auch viele ‚Mobikes‘ (mobilisierte Reservisten, Anm. d. Red.)“, resümierte Andrjuschtschenko.