Massenhafte Stromausfälle in der Westukraine - Ministerium für Energie

In den westlichen Regionen der Ukraine ist es aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen zu massiven Stromausfällen gekommen. Das berichtete das Energieministerium am Mittwoch, den 30. August.

„Aufgrund des schlechten Wetters sind in den westlichen Regionen des Landes 467 Siedlungen stromlos. Die meisten von ihnen – in der Region Lwiw. Ohne Licht blieben 286 Tausend Verbraucher. Auch in der Region wurde der Stillstand von Zügen verzeichnet. Mehr als ein halbes Tausend Arbeiter sind an den Reparaturarbeiten beteiligt, die Instandsetzung der Netze geht weiter“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wurde in der Region Donezk aufgrund von Beschuss eine 110-kV-Leitung abgeschaltet. Dies führte dazu, dass die Stadt Pokrowsk und die umliegenden Siedlungen stromlos waren. Mehr als 7 Tausend Abonnenten waren ohne Licht. Die Wiederherstellungsarbeiten dort dauern an.

In der Region Charkiw wurde durch Beschuss die Gasleitung eines Wohnhauses in der Stadt Kupjansk beschädigt, und auch in den Bezirken Kupjansk und Dwuretschansk fiel der Strom aus.

Ein Teil der Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Sumy, Cherson und Tschernihiw bleibt ebenfalls ohne Strom. Die Reparaturteams arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt.

Gestern wurde bekannt, dass die Ukraine den Sommerrekord beim Stromverbrauch aktualisiert hat. In den Abendstunden musste das Energiesystem in Polen und Rumänien 1200 MWh Notstrom aufnehmen.

Auch die Ukraine hat während der Hitzewelle Strom exportiert. Damals bezeichnete Ukrenerho das gleichzeitige Auftreten von Importen und Exporten im Energiesystem als normales Marktphänomen.