Medien: Im besetzten Makijiwka gab es Explosionen, es gibt einen ankommenden Flug

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 19. Februar gab es im vorübergehend besetzten Makijiwka in der Region Donezk Explosionen. Es wird über die „Ankunft“ der russischen Invasoren im Öldepot berichtet. Darüber berichten News of Donbass.

„Im besetzten Makijiwka stieg nach den Explosionen eine Rauchsäule auf. Davor hörten die Anwohner die Arbeit der russischen Luftabwehr“, heißt es in der Meldung.

Die Publikation stellt fest, dass nach dem dichten schwarzen Rauch zu urteilen, ein Angriff auf das Öldepot stattgefunden hat.

„Nach den Explosionen wurde der Stadtteil Krasnogwardejskij von Makijiwka teilweise stromlos“, schreiben die Journalisten.

In sozialen Netzwerken haben bereits begonnen, Videos vom Ort der „Ankunft“ zu posten.

Wie wir bereits geschrieben haben, waren im vorübergehend besetzten Mariupol Explosionen zu hören, es wird über den Absturz des Flugzeugs berichtet.

Zuvor hatte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko bereits über Explosionen im Bezirk Mariupol berichtet.