Mehr als 50 Tausend Pilger werden in Uman erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit befinden sich etwa 500 Chassidim in Uman, und die Massenankunft wird ab nächster Woche erwartet.

Seit Anfang September kommen chassidische Pilger in der Region Tscherkassy an, um das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana zu feiern, das dieses Jahr im Oktober begangen wird. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Migrationsdienstes der Ukraine am Mittwoch, den 18. September.

Heute wurde Uman vom Leiter der interregionalen Abteilung Zentral-Süd des staatlichen Migrationsdienstes Andrij Kocherga besucht. Gemeinsam mit der Polizei und der Abteilung für strategische Ermittlungen hielt er ein Treffen ab, bei dem es um die Sicherheit der Pilger und deren Einhaltung der Gesetze ging.

„Derzeit befinden sich etwa 500 Chassidim in Uman, und ab nächster Woche wird eine Massenankunft erwartet“, heißt es in dem Bericht.

Dieses Jahr wird ein Rekordzustrom von Pilgern erwartet – mehr als 50 Tausend Menschen. In diesem Zusammenhang werden der Migrationsdienst und die Strafverfolgungsbehörden in verstärktem Maße arbeiten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Außenministerium chassidische Pilger gebeten hat, während der diesjährigen Rosch Haschana-Feierlichkeiten nicht nach Uman zu pilgern.