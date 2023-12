Mehr als zweitausend Lastwagen stehen an der polnisch-ukrainischen Grenze Schlange

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntag, den 17. Dezember, sind am Morgen drei Kontrollpunkte auf der polnischen Seite der Grenze zur Ukraine weiterhin blockiert, und mehr als zweitausend Lastwagen stehen in der Warteschlange. Dies berichtete ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge blockiert Rava-Russkaya – Grebenne, Krakivets – Korcheva, Shegini – Medica.

„Seit heute Morgen stehen auf diesen drei Richtungen in Richtung Ukraine auf dem Territorium Polens etwa 2150 Lastkraftwagen in der Warteschlange. Vor allem gegenüber Shegini – Medika. Es gibt zwar Verkehr, aber nicht so viel wie vor dem 6. November oder vor dem 23. November, als die Sperrung von Shehyni begann“, sagte der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine.