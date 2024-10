In mehreren Bezirken der Krim waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In sozialen Netzwerken wurde über die angebliche Ankunft im Bereich des Flugplatzes Saki in Nowofedorowka und ein Feuer auf dem Flugplatz Belbek geschrieben.

In der Nacht zum Montag, den 7. Oktober, waren im Bereich des Flugplatzes Saki in Nowofedorowka, auf der vorübergehend besetzten Krim, Explosionen zu hören. Auch in anderen Gebieten der Halbinsel waren Explosionen zu hören, berichtet der Kanal Crimean wind and Crimean publiki.

So schreiben in sozialen Netzwerken über 7 Explosionen und Schüsse im Bereich des Flugplatzes Saki in Novofedorovka.

„Wie uns mitgeteilt wurde, hat der Teilnehmer in Nowofedorowka einen Fehlschuss“, deutete der Krimwind an.

Der Sender berichtet auch von einem Brand in der Nähe des Flugplatzes Belbek in Sewastopol.

Nach Angaben der Abonnenten des Krim-Windes wurden in Simferopol und Umgebung auch Explosionen gehört, und in der Nähe von Kertsch – „ein lautes Spannen von etwas in Richtung der Brücke“.

Darüber hinaus schreiben in sozialen Netzwerken, dass es in Simferopol, Gvardeyskoye und Jewpatorija laut war.

Die Besatzungsbehörden haben für das gesamte Gebiet der Krim einen Luftalarm ausgerufen.

Vor einigen Tagen wurde berichtet, dass sich die Invasoren darauf vorbereiten, einen massiven Angriff auf der Krim abzuwehren. Die Verlegung von S-300-Raketen für das Luftabwehrsystem zur Brücke von Kertsch wurde registriert.