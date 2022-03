In Melitopol haben die Besetzer den Vorsitzenden des Bezirksrats entführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Besatzer haben den Vorsitzenden des Bezirksrats von Melitopol, Serhij Pryma, entführt, wie die lokale Zeitung RIA-M berichtet.

Am Sonntagmorgen, dem 13. März, kamen die Eindringlinge „mit einer Durchsuchung“ in Prymas Wohnung, nahmen ihm seine Dokumente und mobilen Geräte weg, verlangten seine Passwörter und brachten ihn dann an einen unbekannten Ort.

In Melitopol ist dies nicht das erste Mal, dass die Invasoren auf die Entführung von rechtmäßig gewählten Vertretern und Aktivisten zurückgreifen. am 11. März wurde der Bürgermeister der Stadt, Ivan Fedorov, und am 12. März die Aktivistin Olga Gaisumova entführt.