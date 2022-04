In Melitopol werden die Männer zum Dienst in der "Volksmiliz" "einberufen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Männer im besetzten Melitopol haben „Vorladungen“ erhalten. Ukrainische Bürger wurden zum Dienst in der „Volksmiliz“ einberufen. Dies berichtet der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja.

„Männer im vorübergehend besetzten Melitopol erhalten gefälschte Vorladungen zum Dienst in der so genannten ‚Volksmiliz‘“, heißt es in der Erklärung.

Die OVA fügte hinzu, dass die Russen in der Stadt „versuchen, das russische Internet zu nutzen“.

Drei Schuldirektoren in Melitopol entführt – Ombudsmann