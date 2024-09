Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Beamte hat insbesondere rechtswidrig Befehle für Militärreisen erteilt und Dokumente über unbegründete Gebühren und Zahlungen unterzeichnet.

Saporischschja Ex-Militär, zusätzlich zu Korruption, wird auch für die Anziehung von Soldaten, um sein Haus zu reparieren versucht werden. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 30. September.

Derzeit sind die Ermittlungen in einem anderen Fall des Ex-Leiters des regionalen territorialen Zentrums von Saporischschja für Erwerb und soziale Unterstützung und SP abgeschlossen.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation hatten den ehemaligen Militärkommandanten von Saporischschja im Sommer 2023 enttarnt. Ihm wird vorgeworfen, ungerechtfertigte erhöhte Zahlungen an seine engen Untergebenen in Höhe von mehr als 1 Million Hrywnja geleistet zu haben.

Während der Ermittlungen in diesem Fall wurden neue Fakten zum Missbrauch des ehemaligen Militärkommandanten aufgedeckt.

Im selben Jahr 2023 beschloss der Beamte, Soldaten für die Reparatur seines neuen Hauses einzusetzen. Anstatt zu dienen, arbeiteten sie bei voller Bezahlung auf dem Bau. Der Beamte erteilte rechtswidrig Befehle für Dienstreisen des Militärs und unterzeichnete Dokumente über grundlose Abgrenzungen und Zahlungen.

Der Ex-Offizier wurde über den neuen Verdacht informiert. Derzeit wird er des Amtsmissbrauchs und der Mittäterschaft bei der Umgehung des Militärdienstes beschuldigt.