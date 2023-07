Milliarden versucht, von der Sense Bank zurückzuziehen - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben die Abhebung von Vermögenswerten in Milliardenhöhe einer ukrainischen Bank im Ausland verhindert. Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, 24. Juli berichtet.

Im Gegenzug behauptet RBC-Ukraine unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden, dass es sich um die Sense Bank (ehemalige Alfa-Bank) handelt.

„Nach dem Beginn einer groß angelegten Invasion der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine, die Eigentümer der Bank, aus Angst vor der Anwendung von Sanktionen gegen sie, begann für die Möglichkeiten der illegalen Rückzug von Vermögenswerten zu suchen“, – in dem Bericht angegeben.

Um Zugang zu den Einnahmen der Bank zu erhalten, planten sie, ihren Anteil an der Leitung des Finanzinstituts an kontrollierte Personen zu übertragen. Und bereits im Namen der „neuen“ Begünstigten Milliarden von Dollar an Kapital außerhalb der Ukraine abzuheben.

„In der Zukunft, um die „Spuren“ der Transaktion zu verbergen, planten die russischen Eigentümer, die Bank in einen künstlichen Bankrott zu bringen, der das stabile Funktionieren des Bankensystems des Staates gefährden würde“, – sagte in der Abteilung.

Bei den Durchsuchungen an den Adressen des Hauptsitzes der Bank und an den Wohnorten des Top-Managements wurden Dokumente mit Beweisen für illegale Aktivitäten gefunden.

Und die Nationalbank der Ukraine, um Schaden für die finanzielle Stabilität der Ukraine zu verhindern, beschlossen, die systemrelevante Bank aus dem Markt für die weitere Übertragung zu Gunsten des Staates zu ziehen.

Das Ermittlungsverfahren wird nach dem Artikel über die Finanzierung von Handlungen durchgeführt, die zum Zweck der gewaltsamen Änderung oder des Umsturzes der verfassungsmäßigen Ordnung oder der Ergreifung der Staatsgewalt, der Änderung der Grenzen des Territoriums oder der Staatsgrenze der Ukraine begangen werden (Artikel 110-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).