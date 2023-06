Mindestens 484 Kinder sind in der Ukraine infolge des Krieges ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jugendstaatsanwälte haben 484 Fälle von Kindern dokumentiert, die in der Ukraine als Folge der bewaffneten Aggression Russlands getötet wurden. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

Nach den offiziellen Angaben der Jugendstaatsanwälte wurden 484 Kinder getötet und mehr als 992 unterschiedlich schwer verwundet. In Wirklichkeit ist die Zahl der toten und verletzten Kinder viel höher – hier werden nur dokumentierte Zahlen genannt.

„Diese Zahlen sind nicht endgültig. Es wird weiter daran gearbeitet, sie an den Orten der Kampfhandlungen sowie in den vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten aufzustellen“, heißt es in dem Bericht.

Getrennt davon werden Informationen über den Tod und die Verletzung von Kindern in den letzten 24 Stunden, am 31. Mai und zu Beginn des Tages am 1. Juni gegeben.

„Am 1. Juni wurde ein 9-jähriges Mädchen getötet und ein 13-jähriges Mädchen durch den Raketenbeschuss des Aggressorstaates in Kiew verletzt. am 31. Mai wurde aufgrund des feindlichen Beschusses der Eisenbahnstrecke zwischen v. Mezhyrych und Bulakhovka in Dnipropetrowsk. Bulakhovka, Gebiet Dnipropetrowsk, wurde ein 8-jähriger Junge verletzt. am 31. Mai wurde durch feindlichen Beschuss des Dorfes Schirokaja Balka, Gebiet Cherson, ein 8-jähriger Junge verletzt. In Schiroka Balka, Region Cherson, wurde ein 3-jähriges Mädchen verwundet“, so die neuesten Informationen über getötete und verwundete Kinder durch den Feind.