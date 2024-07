Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Zentrum von Kiew wurde das historische Herrenhaus der Selenskyjkhs abgerissen. Der amtierende Minister für Kultur und Informationspolitik, Rostyslav Karandaev, berichtete von einem zynischen Verstoß gegen das Gesetz.

Am 23. Juli entschied die Expertenkommission für die Registrierung von Objekten des kulturellen Erbes des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik, dass die Abteilung für den Schutz des kulturellen Erbes der KSCA das zerstörte Anwesen der Familie Selenskyj in die Liste der Denkmäler von Kiew aufnehmen muss. Dies berichtet die Gemeinschaft Brick am Dienstag, den 23. Juli, in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission bestätigt hat, dass das zerstörte historische Gebäude der Familie Evmeny Selenskyj die Kriterien eines Architekturdenkmals erfüllt und in das staatliche Register aufgenommen werden sollte.

Die Entscheidung wurde einstimmig getroffen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Miteigentümer des Herrenhauses der Selenskyjs, der den Abriss veranlasst hat, zum Verdächtigen erklärt wurde.