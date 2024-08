Das Ministerkabinett hat die Liste der Dienstleistungen in den ASC erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Ministerkabinett erweitert die Liste der Dienstleistungen, die in allen Verwaltungsdienstleistungszentren in der Ukraine zur Verfügung stehen werden. Welche Dienstleistungen sind in den ASC verfügbar?

Das Ministerkabinett hat die Liste der Dienstleistungen, die in allen Verwaltungsdienstleistungszentren der Ukraine (ASC) zur Verfügung stehen werden, erweitert.

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für digitale Transformation mit.

Insbesondere die folgenden Dienstleistungen werden bald in den ASC verfügbar sein

monatliche Barentschädigung für Studenten von Bildungseinrichtungen in radioaktiv verseuchten Gebieten und für Kinder mit Behinderungen im Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe, die nicht in Kantinen essen können.

* registrierung für Sanatoriums- und Kuraufenthalte oder Entschädigung für die Kosten solcher Behandlungen, wenn sie selbst bezahlt wurden, für Personen, die als Folge einer bewaffneten Aggression gegen die Ukraine gefangen gehalten wurden; * Eintragung von Informationen über Ukrainer, die Anspruch auf die Leistung haben, und ihre Familienangehörigen oder Vormünder in das Register der Leistungsempfänger