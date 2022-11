Der FSB hat mobilisierte Männer aufgenommen, die sich weigern, in der Ukraine zu kämpfen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

FSB-Offiziere führen „Arbeit“ mit russischen Bürgern durch, die sich weigern, in der Ukraine zu kämpfen, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Besatzungskommando versucht, die großen Personalverluste mit Hilfe mobilisierter Russen auszugleichen.

„Die so genannte ‚Arbeit‘ mit denjenigen, die sich weigern, an Kampfhandlungen teilzunehmen, wird von Offizieren des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes durchgeführt“, heißt es in dem Bericht.