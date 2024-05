Am Montag, den 20. Mai, werden stündliche Stromausfälle für Verbraucher und Industrie eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am Montag, den 20. Mai, von 18:00 bis 24:00 Uhr, werden in der Ukraine stündliche Stromausfälle sowohl für die Industrie als auch für die privaten Verbraucher eingeführt.

Dies teilte der Pressedienst von NPC Ukrenergo mit.

Gleichzeitig wird die kritische Infrastruktur trotz der Ausfälle weiter betrieben.

Wirtschaftliche Pravda