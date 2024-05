Mysteriöse Todesfälle von Invasoren in Mariupol nehmen zu - ATESH

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Guerilla behauptet, dass die Todesfälle der russischen Invasoren mit der Übergabe „mysteriöser“ Kulichi zusammenhängen.

In der vorübergehend besetzten Stadt Mariupol in der Region Donezk sind 10 russische Militärangehörige auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Dies meldete die Guerillabewegung Atesh am Samstag, den 4. Mai in Telegram.

„In Mariupol starben 10 russische Militärangehörige im Zusammenhang mit den „mysteriösen“ Kulichi, Würsten und Salzen, die übergeben wurden. Der Geschmack war nicht nur großartig, sondern „mörderisch“ lecker. Ostern rückt immer näher und es gibt noch genügend Übergaben“, heißt es in der Nachricht.

Nach Angaben der Guerillas gibt es in Mariupol jetzt eine ständige Bewegung von militärischem Gerät des Feindes. Dies ist auf die ATACMS-Raketenangriffe und die großen Verluste zurückzuführen.

Zuvor hatten sich in Mariupol 26 Eindringlinge eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und wurden zu „guten Russen“, und weitere 15 kamen aus demselben Grund auf die Intensivstation.