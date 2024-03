Nächtlicher Angriff auf Saporischschja: zwei Frauen verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben Saporischschja in der Nacht angegriffen. Zwei Frauen wurden verletzt, Häuser im privaten Bereich wurden durch die Trümmer der „Shaheds“ beschädigt. Dies berichtete am 28. März der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Trümmer der feindlichen Drohnen zum Brand von Wohnhäusern führten. Die Rettungskräfte haben die Flammen sofort gelöscht.

Wir werden daran erinnern, dass es in der Nacht in Saporischschja und Dnipro Explosionen gab. Es wurde auch über Explosionen in Charkiw berichtet.