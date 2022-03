Nach der Befreiung von Trostyanez wurde ein Armeekommandant in der Russischen Föderation - Streitkräfte der Ukraine - entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach dem Sieg der ukrainischen Streitkräfte über die Besatzer in Trostyanets, Region Sumy, hat sich der Kommandeur des 13. Panzerregiments, das zur Kantemirowska-Division gehört, selbst erschossen, und der Kommandeur der 1. Panzerarmee des russischen westlichen Militärbezirks wurde entlassen, wie die Armee der Streitkräfte der Ukraine mitteilte.

In Trostyanets besiegten die ukrainischen Verteidiger die Kantemirov-Panzerdivision, die in der Russischen Föderation als Eliteeinheit gilt.

„Gestern Abend meldete die Generaldirektion des Nachrichtendienstes, dass der Kommandeur des 13. Panzerregiments, das zur Division Kantemirowskaja gehört, sich erschossen hat. Die Zahl 13 erwies sich also als Unglückszahl für einen russischen Offizier. Ebenso die Zahl 200 für die separate russische motorisierte Gewehrbrigade, die von Cholodnja Jar aus besiegt und teilweise in Richtung Charkow „nachsoldiert“ wurde. Außerdem wurde Generalleutnant Sergej Kisel, Befehlshaber der 1. Panzerarmee (verantwortlich für die Militäreinheit 11161, Bakovka) des westlichen Militärbezirks, seines Postens enthoben. Zur 1. Panzerarmee gehört die berüchtigte ‚Elitedivision‘ Kantemirowskaja“, so die ukrainischen Streitkräfte.

Kisel wurde wegen der großen Verluste und des Scheiterns der russischen Invasion in der Ukraine entlassen.

Die Armee schloss nicht aus, dass die Flucht der russischen Armee aus Trostyanez der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte, und dass die russische Führung die Misswirtschaft der Truppen nicht länger ignorieren konnte.