Nachrichten für den 11. Februar: Seltene Erden, Fertigstellung des KKW Chmelnyzky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen? Trump: US-Präsident Donald Trump erklärte, die Ukraine habe „im Wesentlichen zugestimmt“, im Gegenzug für Militärhilfe Zugang zu Mineralien aus seltenen Erden im Wert von 500 Milliarden Dollar zu gewähren. Über Kernkraftwerke: Die Mitglieder der Werchowna Rada der Ukraine haben für einen Gesetzentwurf gestimmt, der es Energoatom erlaubt, russische Reaktoren für die KKWs in Bulgarien zu kaufen. Strom: Am Mittwoch, den 12. Februar, werden Strombeschränkungen für Industrie und Gewerbe verhängt. Zu Medikamenten: Selenskyj hat für Mittwoch, den 12. Februar, eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zur Senkung der Arzneimittelpreise angesetzt. Exklusive EP Metalle für die Sicherheit. Für welche Bodenschätze interessiert sich Trump und was kann die Ukraine bieten? Welche Bodenschätze hat die Ukraine zu bieten und was kann das Land der Welt anbieten?