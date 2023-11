In der Nacht schossen die Luftverteidigungskräfte alle Drohnen ab, die in Richtung Ukraine flogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 28. auf den 29. November zerstörten ukrainische Verteidiger 21 Kamikaze-Drohnen und zwei Raketen, die auf friedliche Städte und Dörfer der Ukraine flogen. Dies teilte der Pressedienst der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

„In der Nacht des 29. November 2023 griff der Feind unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Shahed aus Richtung Primorsko-Achtarsk (Russische Föderation) und Lenkflugkörper Ch-59 aus dem Luftraum des besetzten Gebiets Cherson an“, heißt es in der Meldung.

Es wird berichtet, dass insgesamt 21 Shahed-136/131 Kampfdrohnen und drei Ch-59 Lenkflugkörper auf die Ukraine abgefeuert wurden.

Die Haupteinschlagsrichtung der Drohnen – Region Chmelnyzky, der Raketen – der Süden des Landes, geben Sie in der Luftwaffe an.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwehr des Luftangriffs Flugabwehrraketeneinheiten und mobile Feuergruppen der Luftwaffe und der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt waren.

„Als Ergebnis der Kampfhandlungen wurden alle feindlichen Kampfdrohnen in den Regionen Odessa, Dnipropetrowsk, Kiew, Cherson, Saporischschja und Chmelnyzkyj zerstört. Zwei gelenkte Flugkörper wurden auch in der Oblast Mykolajiw zerstört. Die dritte hat das gewünschte Ziel nicht erreicht!“ – meldet die Luftwaffe.

Wir erinnern daran, dass die Kräfte der Luftverteidigung in der Nacht zum 28. November zwei Drohnen – Shahed und Orlan-10 – abgeschossen haben. In der Nacht zerstörte die ukrainische Luftverteidigung Shahed und am Morgen – die Aufklärungsdrohne Orlan-10.