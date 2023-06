In der Nacht wurden drei feindliche "Shaheeds" in der Region Mykolajiw abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland unternahm in der Nacht einen Angriff in der Region Mykolajiw. Flugabwehrkräfte schossen drei feindliche iranische Drohnen über der Region ab. Dies teilte Witalij Kim, Leiter der regionalen Militärverwaltung, am 20. Juni in einem Telegram mit.

„Über Nacht wurden drei Kampfdrohnen vom Typ Shahed-131/136 durch Luftabwehrkräfte und -mittel in der Region Mykolajiw zerstört“, schrieb er.

Kim fügte hinzu, dass die Angreifer am Vortag Artillerieangriffe auf das Küsten- und Hafengebiet von Otschakiw geflogen hätten. Es gab keine Verletzten.

Ebenfalls gestern habe ein Weizenfeld infolge des Beschusses der Gemeinde Kutsuruba Feuer gefangen. Es gab keine Verletzten.