Nachtangriff Drohnenangriff: Es gibt einen Treffer in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 10. Oktober haben russische Truppen die Region Odessa drei Stunden lang mit Angriffsdrohnen angegriffen, wobei ein Treffer verzeichnet wurde. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper.

Er stellte fest, dass die Luftabwehrtruppen 23 Shahed über der Region zerstört haben, aber es gibt einen „Flug“ auf die logistische Infrastruktur.

„Es gibt glücklicherweise keine Verletzten“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

In den Verteidigungskräften des Südens fügte hinzu, dass die feindlichen unbemannten Luftfahrzeuge in Gruppen aus verschiedenen Richtungen kamen. Und außer in der Region Odessa arbeitete die Luftverteidigung in den Regionen Mykolajiw (eine abgeschossene Drohne) und Cherson (drei abgeschossene Drohnen).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum Dienstag den Süden der Ukraine mit 36 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed angegriffen haben, von denen 27 zerstört wurden.