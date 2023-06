Naftohas hat seit Anfang des Jahres 43 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Von Januar bis Mai 2023 zahlte die Naftohas-Gruppe über 40 Mrd. Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 19. Juni, mit.

„In fünf Monaten wurde der konsolidierte Haushalt der Ukraine (staatliche und lokale Haushalte) von Unternehmen der Naftohas-Gruppe um 43 Mrd. Hrywnja aufgefüllt“, heißt es in der Erklärung.

Dies entspricht 13% aller Zahlungen, die vom staatlichen Steuerdienst der Ukraine kontrolliert werden.

Gleichzeitig zahlte Naftohas im Mai 9 Mrd. Hrywnja an den Staatshaushalt, was fast einem Zehntel aller Steuereinnahmen im vergangenen Monat entspricht.