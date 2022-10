Neue feindliche Verluste im Süden wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Verteidiger in Richtung Juschno-Bugsk haben in den letzten 24 Stunden Dutzende von Einheiten des Feindes vernichtet. Dies teilte das Einsatzkommando Süd am Montag, den 31. Oktober, mit.

Die Luftstreitkräfte der Ukraine griffen dreimal die Gebiete an, in denen sich das Personal und die Ausrüstung der Angreifer konzentrierten. Im Gegenzug führten Raketen- und Artillerieeinheiten 156 Schießübungen durch, während Flugabwehrsoldaten eine weitere Su-25 präzise abschossen.

„Die bestätigten Verluste des Feindes sind: 27 Angreifer, ein Panzer, zwei Mörser, eine Acacia SAU, eine 23-mm-Flugabwehr-Einheit und fünf Einheiten gepanzerter Fahrzeuge“, heißt es in dem Bericht.

Zwei Depots mit feindlicher Munition wurden in den Bezirken Bashtanka und Beryslav zerstört.

Gleichzeitig berichtet die UC South, dass in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson Bedingungen geschaffen werden, die für die örtliche Zivilbevölkerung unzumutbar sind.

„Die Besatzungsbehörden stellen Strom und Wasser sowie den Internetzugang ab, drohen mit Raketenangriffen der ukrainischen Streitkräfte und drängen auf eine dringende Evakuierung. Die Eindringlinge selbst sind die ersten, die die medizinischen Einrichtungen und die operativen Dienste evakuieren. Lokale Unternehmer werden dringend aufgefordert, Lebensmittel zu verkaufen, und Geschäfte und Märkte werden geschlossen“, sagten ukrainische Verteidiger.

Sie stellten fest, dass Einheiten der Besatzungstruppen mit den Vorbereitungen für den Abzug der Artilleriewaffen aus dem rechten Teil der Region Cherson begonnen haben, mit anschließender möglicher Verlagerung in andere Gebiete…