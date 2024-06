"Es ist nicht profitabel für Russland, ihn in der Ukraine zu haben" | Die Geschichte eines Militärtauchers: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Kostyantyn Myrhorodskyj erzählt von mehr als zwei Jahren russischer Gefangenschaft: „Man zwang mich, russische Nachrichten nachzuerzählen und verbot mir, aufrecht zu stehen“

Am 31. Mai hat die Ukraine 75 Ukrainer aus russischer Gefangenschaft zurückgebracht. Unter ihnen ist Kostyantyn Myrhorodskyj, ein Soldat, der während des Austauschs im Bus das Lied „Ukraine“ von Taras Petrynenko gesungen hat. Vor der groß angelegten Invasion meldete er sich freiwillig, insbesondere in der Schule für Militärtaucher.

Als die Invasion in vollem Umfang begann, wurde Kostiantyn mobilisiert. Im März 2022 wurde er bei einem Kampfeinsatz in der Region Kiew gefangen genommen, wo er mehr als zwei Jahre blieb. Jetzt befindet sich Kostiantyn in der Rehabilitationsphase. Seine Geschichte ist in dem Video von Suspilne News zu sehen.