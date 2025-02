Die Notstromabschaltungen wurden aufgehoben - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Pressedienst von Ukrenerho berichtet, dass die Notstromsperren, die am Morgen verhängt wurden, wieder aufgehoben wurden: „Nachdem sich die Situation im Stromnetz stabilisiert hat, wurden die SBS (Notstromsperren) aufgehoben. Alle stromlosen Verbraucher werden in naher Zukunft mit Strom versorgt“, heißt es in der Erklärung. Ukrenerho bittet darum, von 15:00 bis 21:00 Uhr nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten, da die Notwendigkeit eines sparsamen Verbrauchs bestehen bleibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ukrenerho aufgrund eines massiven russischen Raketenangriffs Notstromabschaltungen im ganzen Land eingeführt hat.