​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Agenten des krimtatarischen und ukrainischen Widerstands ATESH haben in der Nähe des vorübergehend besetzten Simferopol ein geheimes Lager entdeckt, das die russischen Invasoren in einer verlassenen Gemüsebasis direkt neben einer Klippe eingerichtet hatten. Dies berichtete die Guerillabewegung am 4. Oktober im Telegram.

Das geheime Lager der Russen befindet sich in dem Dorf Mazanka im Bezirk Simferopol. Die Russen haben den Eingang zum Gelände mit Kokosnusssteinen und provisorischen Verstärkungsstrukturen verstärkt. Am Haupteingang befindet sich ein Zelt mit Personal.

Nach Angaben der Guerillas sind am Eingang des Dorfes Posten der Militärpolizei eingerichtet worden. Die Ordnungskräfte kontrollieren die Autos der Zivilisten.

„Wahrscheinlich ein sehr fettes Ziel, das Donner erfordert“ Alle Informationen werden übertragen – wir erwarten Ergebnisse“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass sich neulich Guerillas in den Flugplatz Gwardejskoje auf der Krim eingeschlichen haben und dort sieben Einrichtungen der russischen Luftabwehr gefunden haben. Außerdem entdeckten ATESH-Agenten im Dorf Svetloye im Bezirk Dschankoj eine Reparaturbasis der Invasoren.