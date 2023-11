Polen hat überschüssigen ukrainischen Strom zurückgekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrenerho hat sich an den polnischen Netzbetreiber PSE gewandt, um Soforthilfe in Form eines dringenden Aufkaufs von überschüssigem ukrainischem Strom zu leisten. Dies gab das Unternehmen am Montag, den 6. November bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass gestern im ukrainischen Energiesystem Überschuss – Überschuss an produziertem Strom – verzeichnet wurde. Dies war auf den aktiven Betrieb von Kraftwerken für erneuerbare Energien (EE) zurückzuführen – in einigen Regionen war das Wetter nicht nur windig, sondern auch sonnig.

„Um das Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugung aufrechtzuerhalten und den Betrieb der EE-Kraftwerke nicht einzuschränken, hat Ukrenergo den polnischen Stromnetzbetreiber PSE gebeten, eine Notfallhilfe in Form eines dringenden Kaufs von überschüssigem ukrainischem Strom innerhalb von drei Tagesstunden mit einem Gesamtvolumen von 900 MWh zu leisten“, heißt es in der Erklärung.

Es hieß, dass diese Maßnahme dazu beiträgt, die Kosten für die Kompensation der Einschränkung des Betriebs der EE-Anlagen zu vermeiden.

Es wird auch berichtet, dass die Ukraine heute in den Nachmittags- und Abendstunden (Zeitraum des maximalen Verbrauchs) Strom aus der Slowakei und Rumänien importiert. Das Gesamtvolumen beträgt 2.572 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 281 MW während bestimmter Stunden.

In die Slowakei, Moldawien und Rumänien werden in den Nachtstunden (täglicher Mindestverbrauch) insgesamt 700 MWh exportiert, mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden von bis zu 266 MW.