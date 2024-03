Polen haben zwei Grenzübergänge blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte haben den LKW-Verkehr in Richtung Polen an den Grenzübergängen Jahodyn und Rawa-Russkaia vollständig blockiert. Darüber sagte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Sonntag, 24. März.

„Hier (in Jagodin und Rawa-Russkaja – Anm. d. Red.) gibt es für den letzten Zeitraum null Indikatoren für den Grenzübertritt, um die Ukraine zu verlassen. Natürlich lassen sie eine gewisse Anzahl von Lastkraftwagen in Richtung Ukraine durch, aber das ist bei weitem nicht ideal, von den Fähigkeiten eines jeden in diesen Richtungen“, sagte er.

Der Sprecher gab an, dass in Richtung Ukraine durch den Kontrollpunkt Yagodin für den letzten Tag ging etwa 60 Lastwagen.

Demtschenko zufolge blockieren die Demonstranten auch den Kontrollpunkt Ugrinow. Insgesamt stehen in diesen drei Richtungen etwa 500 Lastwagen in der Schlange.

Auch an den nicht blockierten Kontrollpunkten an der polnischen Grenze gibt es Warteschlangen, aber der LKW-Verkehr ist dort nicht blockiert.