Polen unterzeichnet Abkommen zur Freigabe der Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das polnische Infrastrukturministerium hat ein Abkommen mit den Organisatoren der Blockade der Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine unterzeichnet. Dies berichtete Ukrinform am Dienstag, den 16. Januar.

„Wir haben ein Abkommen unterzeichnet, das die Einstellung der Proteste an den Straßenkontrollpunkten in drei Ortschaften – Korcheva, Grebennoye, Dorogusk – vorsieht“, sagte der polnische Infrastrukturminister Dariusz Klimczak auf einer Pressekonferenz in Warschau.

Die Demonstranten setzen ihren Protest bis zum 1. März aus.

Das Sieben-Punkte-Abkommen bleibe bis zum 1. März in Kraft, sagte er. Die polnische Regierung setzt sich nun dafür ein, die Probleme der Fluggesellschaften zu lösen.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die polnischen Spediteure, die seit November 2023 die Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine blockieren, eine Einigung mit der Regierung über „bestimmte Forderungen“ erzielt haben und ihren Protest aussetzen werden.

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass die rumänische Regierung und die örtlichen Landwirte eine Einigung erzielt haben, in deren Folge zwei Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine freigegeben werden sollen.